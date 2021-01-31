Kur zararı kadar ekstra indirim yapacak

Kampanyanın birinci amacının ‘dövizle birlikte mücadele etmek ve Türk Lirası’nı desteklemek’ olarak bildiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, ikincil amaçlarının ise tasarruf sahipleri için ‘en güvenli limanın’ gayrimenkul olduğunu göstermek olduğunu belirtti. Durbakayım, şunları söyledi:



“Dövizini bozdurarak Türk Lirası’na geçenlerin İstanbul projelerimizden konut alanların ödeyecekleri peşinatlarda, kur rakamını geçen yıl aldığı seviye olarak hesaplıyoruz. Geçen yıl aldıkları döviz kuru ile bugün bozdurdukları döviz kuru arasındaki fark/zarar kadar, almak istedikleri konutun fiyatında indirim yapıyoruz. Ve bununla da yetinmeyerek, Türk Lirası’nı destekleyenleri teşvik etmek için Teknik Yapı olarak kur zararı indirimine ek olarak yüzde 10 indirim sağlıyoruz. Ayrıca kampanya dahilinde konut alanlara 60 aya kadar olan tüm vadeli ödemelerde sıfır faiz avantajı da sunuyoruz. Kampanyamız Şubat sonuna kadar devam edecek.”