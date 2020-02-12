Kural tanımaz yolcuya uçuşta 2603 lira ceza

Buna göre, söz konusu yönetmelikte yer alan para cezaları yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Ruhsatsız hava araçlarıyla ticari faaliyette bulunulması, pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin yeterlik belgesi almamaları halinde uygulanacak para cezası 17 bin 361 lira olacak.Zorunlu iniş yapıldığı takdirde pilotun durumu yetkililere bildirme, hava aracını, yolcuları ve yükü güvence altına alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 10 bin 416 lira ceza uygulanacak.



Uçuş kurallarını ihlal



Kural tanımaz yolcuya verilecek idari para cezası ise 2 bin 603 lira olacak. Bu ceza, uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, yerine oturmayan, emniyet kemerini takmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, yolcular ya da kabin ekibiyle tartışmaya devam eden ve bu şekilde uçuş kurallarını ihlal edenlere uygulanacak.



İHA uçururken dikkat!



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, insansız hava araçlarını (İHA, drone) kurallara aykırı uçuranlara uygulanacak para cezalarını da belirledi.



Bu araçlarını Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmeyenlere verilecek para cezası 9 bin 13 lira olarak tespit edildi. Kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulanacak.



500 gram sınırı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca belirlenen kurallara aykırı olarak İHA uçuran kişiler ile genel müdürlüğün İHA’larla ilgili koyduğu kurallara uymayanlara 1803 liradan 18 bin 25 liraya kadar idari para cezası verilecek.



Bilindiği gibi isteyen, istediği yerde drone uçuramıyor. 500 gramdan ağır tüm İHA’ların kayıt ettirilmesi lazım. Ticari kullanıcıların hepsinin hem drone ehliyeti İHA-0 (0-4 kg aralığındaki drone’lar) veya İHA-1 (4-25 kg aralığı) kategorisine göre drone ehliyetini SHGM tarafından yetkilendirilmiş uçuş okullarından almaları gerekiyor.



2019’da SHGM’nin drone uçuş sahası olarak kırmızı, sarı ve yeşil alanlar belirlendi. Kırmızı alanlar askeri ve emniyetin olduğu uçuşa yasak bölgeler, sarı alanlar ticari pilot ehliyetine sahip olanlar için, yeşil alanlar ise hobi amaçlı uçuş yapmak isteyenlere tahsis edildi.