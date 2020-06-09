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    HaberlerEkonomi Haberleri Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?
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    09.06.2020 - 12:17 |

    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Yıl içerisinde iki kez verilen Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1.000 TL olarak hesaplara yatıyor. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram ikramiyelerinin de ne zaman hesaplara yatacağı merak içerisinde araştırma konusu olmaya başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman hesaplara yatırılacak?

    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

    Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu emekliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yılda iki kez Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında iki kez ödenen 1.000 TL emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde corona virüs nedeniyle vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için Nisan ayı içerisinde ödenmişti. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyekleri ne zaman hesaplara yatacak?

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Kurban Bayramı bu yıl Temmuz sonu Ağustos başına denk geliyor. Bayram ikramiyeleri konusuda henüz net bir açıklama yapılmasa da Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

    KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

    SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

    Şehit yakınları ve gaziler

    Ölüm aylığı alanlar

    Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

    Geçici köy korucuları

    Şeref aylığı alanlar

    Şampiyon sporcular,

    Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

    Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

     

     

    Korkutan açıklaması! "İyileşen bazı hastalarda problemler devam ediyor"Corona virüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce açılan "COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi" çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Yapılan çalışmalarda elde edilen verileri açıklayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük" dedi.
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