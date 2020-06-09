Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu emekliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yılda iki kez Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında iki kez ödenen 1.000 TL emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde corona virüs nedeniyle vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için Nisan ayı içerisinde ödenmişti. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyekleri ne zaman hesaplara yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl Temmuz sonu Ağustos başına denk geliyor. Bayram ikramiyeleri konusuda henüz net bir açıklama yapılmasa da Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.