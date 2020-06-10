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    HaberlerEkonomi Haberleri Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek 2020? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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    10.06.2020 - 12:42 |

    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek 2020? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Geçtiğimiz ay Ramazan Bayramı kutlanmasından sonra diğer bir dini bayram olan Kurban Bayramı için geri sayım yapılmaya başlandı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin verileceği tarih ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek 2020? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bayram ikramiyeleri veriliyor. Mayıs ayının Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesiyle beraber Kurban Bayramı için bekleyiş başladı. Senede iki kez verilen bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşılmasıyla gündeme geldi.Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin verileceği tarihi araştırıyorlar. İşte detaylar...

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK 2020?

    Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin verileceği tarih ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu ile ilgili detaylar açıklandığı zaman haberde yer alacak.

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    30 Temmuz: Kurban Bayramı Arefesi

    31 Temmuz: Kurban Bayramı 1. Gün

    1 Ağustos: Kurban Bayramı 2. Gün

    2 Ağustos: Kurban Bayramı 3. Gün

    3 Ağustos: Kurban Bayramı 4. gün

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