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    HaberlerEkonomi Haberleri Kurbanlık fiyatları 'yüzde 8' oranında artabilir
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    03.06.2020 - 09:49 | | İHA

    Kurbanlık fiyatları 'yüzde 8' oranında artabilir

    Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.

    Kurbanlık fiyatları 'yüzde 8' oranında artabilir

    İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını İslami usullere göre kestirerek ya da keserek ibadetlerini gerçekleştirmeye başlayacaklar. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, 2 aydan kısa bir süre kala Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

    “Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir”

    Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir” dedi.

    “Samsun’da 20 bin civarında büyükbaş 15 bin civarında da küçükbaş kurbanlık var”

    Samsun’da yeterli sayıda kurbanlığın hazır bulunduğunu ifade eden Doğan, “Samsun’da ve ilçelerinde kurbanlık sayısında bir sıkıntımız yok. Hayvan sayımız yeterli. Meraların ücretlendirilmesi üreticiye iyice anlatılmalıdır. Mera vergisi zaten vardı. Mera fonu adı altında üreticiden zaten bir vergi alınıyordu. Bunun daha iyi ifade edilmesi gerekiyor. Mera vergisinin kurbanlık fiyatlarına bir etkisi olmaz. Samsun’da bu sene ortalama 20 bin civarında büyükbaş kurbanlık var. 15 bin civarında da küçükbaş kurbanlık var. Geçen sene kurbanlıkların tamamına yakını satılmıştı. Üretici de tüketici de mağduriyet yaşamadı. İnşallah bu sene de güzel bir Kurban Bayramı geçiririz” diye konuştu.

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