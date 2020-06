Küresel İlkeler 20 yaşını kutladı

Zirve, “Recover Better, Recover Stronger, Recover Together” başlığıyla, 15 Haziran’da New York’taki BM Genel Merkezi’nde başladı ve 26 saat boyunca çevrimiçi sürdü. 180 ülkeden temsilcilerin katılımıyla 100’ü aşkın oturumun yapıldığı etkinliği, toplamda 20 binden fazla kişi izledi.

Zirvede Global Compact Türkiye’nin gerçekleştirdiği “Sustainability: The Key to Unlock the Potential” oturumuna Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel panelist olarak katıldı. “SDG Futures Lab” oturumunda ise Zorlu Holding’i ve Türkiye’yi temsilen Zorlu Enerji’den Kemal Burak Çakırer, Vestel Müşteri Hizmetleri’nden Gaye Özgencil ve Vestel Beyaz Eşya’dan Çağlar Ebeperi’den oluşan bir ekip sunum yaptı.