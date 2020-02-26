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    HaberlerEkonomi Haberleri Kurmel Grubu konkordatodan kısa sürede çıktı
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    26.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kurmel Grubu konkordatodan kısa sürede çıktı

    70 yılı aşkın süredir başta madencilik olmak üzere, gayrimenkul, halı, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren Kurmel Şirketler Grubu konkordatodan çıktığını duyurdu. Gruptan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    Kurmel Grubu konkordatodan kısa sürede çıktı

    “Grubumuz bünyesinde yer alan Saray Halı ve Saray Tarım ekonomik şartlar gereği 04.11.2018 tarihinde konkordato talebinde bulunmuş, böylelikle şirketlerimiz faaliyetlerinin dolayısıyla üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamış ve en önemlisi de alacaklılarımızı güvence altına almıştır.

    Türk ekonomisine katkı

    Başta şirketlerimizin kurucusu Kurmel Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız Necati Kurmel olmak üzere şirket ortaklarımızın da büyük destekleri ile konkordato süresi dolmadan, vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ticari borçlarımız ödenmiştir. Finans sektörüne olan borçlarımızın da vadesi gelenlerinin tamamı ödendiği gibi yakın gelecekte vadesi gelecek olanlar dahi ödenmiş ve/veya yapılandırılmıştır.

    Ayrıca yapılandırılan tüm borçlarımızın misliyle teminat altına alınması gerçekleştirilmiştir. An itibariyle vadesi gelmiş ve/veya teminatlandırılmamış herhangi bir borcumuz da kalmamıştır. 

    Konkordatodan çok kısa sürede çıkmamızda katkılarını esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, ve değerli çalışanlarımıza destek, güven ve anlayışları için gönülden teşekkür ederiz. Kurmel Grup olarak ilk günkü heyecanla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi mutlulukla kamuoyuna bildiririz.”

     

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