Kurum içi girişimle jet hızıyla kiralama

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, projenin kurum içi girişimcilik inisiyatifi olarak küçük bir yatırımla hayata geçirildiğini ifade etti. Yener, şöyle devam etti:

“Tur Assist olarak, ikame araç hizmetinden dolayı elimizde binlerce araçtan oluşan parkımız bulunuyor. Ancak bu araçlar arıza ya da kaza olmadığı durumlarda kullanılmıyor. Bunun dışında araç kiralama hizmeti veren markamız Rigorent de bünyemiz içinde faaliyet gösteriyor. 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 2 bin kiralık araç ile verilen bu hizmetimizin temelini ise tedarikçi araç kiralama firmalarımızı destekleme amacı oluşturuyordu. Rigorent’i yenileme kararımız ile hem tedarikçilerimizi desteklemeyi sürdürmeyi hem de kendi ikame araç parkımızı aynı dijital platformda birleştirmeyi planladık. Böylece kiralık araç sayısını 2 binden 15 bine çıkarmış olduk.”

Yener, “Rezervasyon süresi çok hızlı, yaklaşık 1.5 dakikadan önce işlem gerçekleşiyor” dedi.