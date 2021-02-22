Kuveyt Türk’ün kârı 1.4 milyar TL’ye çıktı
Katılım finans esasları doğrultusunda 32 yıldır hizmet veren Kuveyt Türk, 2020 yılında net kârını bir önceki yıla göre yüzde 26.2 artırarak 1.4 milyar TL seviyesine yükseltti. Toplanan fon büyüklüğü ise 2019’a kıyasla yüzde 42.9 artışla 122.2 milyar TL’ye ulaşan Kuveyt Türk’ün kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 36.5 artışla 79 milyar TL’ye yükseldi.
Özvarlıklarını 8 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 152 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıraya yükseldi.
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2020 yılı, salgınla ilişkili gelişmeler neticesinde makroekonomik görünümün ve küresel ekonomik aktivenin dalgalı bir görünüm izlediği bir yıl oldu. Salgının etkisinde geçen 2020 yılı boyunca ana odağımızı müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde gidermeyi başardık. Güçlü sermaye yapımız ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla birlikte hissedarlarımızın birikimlerine değer katan atılımlarımıza hız kesmeden yolumuza devam ettik” dedi.
Büyüme bekleniyor
Uyan, 2021 yılında kullandırılan finansmanda yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme ön gördüklerini dile getirdi.