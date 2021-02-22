Kuveyt Türk’ün kârı 1.4 milyar TL’ye çıktı

Özvarlıklarını 8 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 152 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıraya yükseldi.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2020 yılı, salgınla ilişkili gelişmeler neticesinde makroekonomik görünümün ve küresel ekonomik aktivenin dalgalı bir görünüm izlediği bir yıl oldu. Salgının etkisinde geçen 2020 yılı boyunca ana odağımızı müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde gidermeyi başardık. Güçlü sermaye yapımız ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla birlikte hissedarlarımızın birikimlerine değer katan atılımlarımıza hız kesmeden yolumuza devam ettik” dedi.



Büyüme bekleniyor



Uyan, 2021 yılında kullandırılan finansmanda yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme ön gördüklerini dile getirdi.