Kyk Borç Sorgulama: Kyk Öğrenim Kredisi Borcu Nasıl Sorgulanır?

KYK (kredi yurtlar kurumu ) tarafından başvurulan öğrencilere kredi veya burs çıkmaktadır. Burs çıkan öğrenciler aldıkları parayı geri ödemekle yükümlü değildir. Ancak öğrenim kredisi alan kişiler aldıkları paraları daha sonra mezun olduklarında geri ödemeli olarak alırlar. Kredi alan kişiler borçlarını belirlenen tarih aralığında ödemek zorundadır. Borçlarını öğrenmek isteyen kişiler KYK borç sorgulama ekranından sorgulama yaparak öğrenebilir.



KYK Öğrenim Kredisi Borcu Nasıl Sorgulanır?

KYK öğrenim kredisi borcunu sorgulamak için ilk olarak e-devlet şifrenizi bilmeniz gerekmektedir. Sonrasında https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Linki tıklayarak hesabınızı doğruladıktan sonra ise e-devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığının sayfasına yönlendirilirsiniz.

Daha sonrasında detay kısmına tıkladığınız takdir de ne kadar borcunuz olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

KYK bursu alan kişilerin öğrenim hayatları boyunca aldıkları paraları geri ödemeleri gerekmez. Ancak öğrenim kredisi alan kişilerin mezun olduktan sonra aldıkları parayı tekrar geri ödemeleri gerekmektedir.

Borcunuzu ayrıntılı olarak taksitlendirilen miktarları ve ödeme tarihleri ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.

KYK borcunuzu öğrenmek için en doğru ve güvenilir adres e-devlet hesabınızdır.

Arama çubuğuna KYK borcu sorgulama yazarak ilgili adrese kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

KYK borcunuza https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama?detay=Goster&listIndex=0&listTuru=ogrenimListesi adresi üzerinden de kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Üstelik ödemediğiniz ve geciken borçlarınız için gecikme faizi de ödemeniz gerekmektedir. Bu yüzden borcunuzu son gününe bırakmadan ödemeniz gerekmektedir.

Aynı zamanda borcunu erken ödemeyi düşünen kişiler için de bir ödeme indirimi yapılmaktadır.