KYK burs ve kredileri ne zaman yatırılacak? Burs ödemleri bayramdan önce yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin merak ettiği KYK burs ve kredi ödemeleri tarihi ile ilgili son gelişmeyi paylaştı. Açıklamanın sonrasında öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Peki KYK burs ve kredileri ne zaman yatırılacak?

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında burs ve kredi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız."

KYK KREDİ VE BURS NE KADAR?

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanıyor.