‘Leasing’in avantajları

İş Leasing’in web sitesinde, yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanan rehberde, bu avantajlar şöyle sıralanıyor.

- Yatırımlarınızı, satın almak yerine kiralayarak yapabilir, bu sayede kaynaklarınızı daha verimli ve karlı kullanabilirsiniz.

- Yatırımlarınızda yüzde 18 veya yüzde 8 KDV ödemek yerine yüzde 1 KDV avantajını değerlendirebilirsiniz.

- Leasing geri ödemelerinizde dövize endeksli borçlanmak yerine, doğrudan döviz ile borçlanma seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

- Leasing yatırımınıza ait ithalat ve teşvik işlemlerini leasing şirketinin uzman kadrosu yaparak sizin için operasyonel kolaylık sağlar.

- Satın almada oluşan katma değer vergisini (KDV) peşin ödemek yerine kira ödemelerinizle birlikte, taksitler halinde geri ödeyerek nakit akışınızı kolayca yönetebilirsiniz.

- Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmanın avantajlarını değerlendirebilirsiniz.

- Leasing, orta ve uzun vadede sabit kira ile borçlanma olanağı sağlar. Yatırımlarınızda leasingi tercih ederek, banka kredi limitlerinizi tüketmezsiniz.

- İstediğiniz ekipmanı peşin yerine leasingle alarak öz kaynağınıza dokunmazsınız.

- Kira ödemelerinizi şirketinizin nakit akışına, yatırımın verimliliğine ve ekonomik ömrüne uygun olarak düzenleyebilirsiniz.

- Sözleşme süresince kiralarınızın sabit kalmasının avantajını kullanabilirsiniz.

- Sabit kıymet yatırımlarında amortisman ayırma ve yeniden değerleme yapma imkanından faydalanabilirsiniz.

- Her ölçekte yatırımı finanse edebilme imkanı bulabilirsiniz.

- Kullanım haklarını kiraladığınız yatırım aracının mülkiyet hakkını sözleşme sonunda sembolik bir tutar ödeyerek devralırsınız.

Kimler leasing yapabilir?

Hukuki olarak leasing işlemi yapmaya yetkili her türlü anonim şirket, limited şirket, şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek sahipleri ve ticari işletmeler leasing sözleşmesine taraf olabilir.