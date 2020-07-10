Letonya ile 4 sektörde milyar dolarlık hedef

‘Türkiye-Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu’nda konuşan Bakan Pekcan, şunları kaydetti:



“Türkiye ve Letonya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin en az tarihsel ilişkiler kadar ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir. Sayın bakanla bunu en kısa zamanda 1 milyar dolara ulaştırmak için atacağımız adımları kararlaştırdık.”



Çoklu iş birliği



Bakan Pekcan, Türkiye olarak toplantıda alınan kararların ve atılacak adımların takipçisi olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:



“İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, kültür ve turizmden tarım ve eğitim alanında iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konuları konuşmuş bulunuyoruz ve mutabakat zaptında yer alan hususların da vaktinde hayata geçirilmesi için karşılıklı olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yatırımların karşılıklı olarak artırılmasını da teşvik ediyoruz. Türkiye’nin Letonya’da 91 milyon dolar, Letonya’nın da 77 milyon dolar yatırımları var. Makine, otomotiv, medikal, yenilebilir enerji gibi sektörlerde Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz.”



Pekcan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesine dönük çalışmalara da işaret ederek Letonya’nın bu konuda da desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.