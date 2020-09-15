Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 8,8 arttı

Bakanlık, ağustos ayında limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 2020 yılı ocak-ağustos döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 7 milyon 410 bin 748 TEU olarak gerçekleştiği bildirildi. Elleçlenen yük miktarının ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 325 milyon 66 bin 350 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi. Sadece ağustos ayında ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 8,8 arttığına ve 1 milyon 31 bin 447 TEU olarak gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "2020 yılı ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 40 milyon 883 bin 750 ton olarak gerçekleşti" denildi.

'239 MİLYON 387 BİN 441 TON DIŞ TİCARET YÜKÜ DENİZ YOLUYLA TAŞINDI'

Dış ticaret amaçlı konteyner yüklemelerinin ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 775 bin 519 TEU olduğunu bildirildi. Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemelerinin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 405 bin 744 TEU olduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak, 369 bin 775 TEU olarak gerçekleşti. 2020 yılı ocak-ağustos döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalışla 5 milyon 830 bin 596 TEU oldu. 2020 yılı ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 10 milyon 727 bin 545 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 4,9 artarak 18 milyon 766 bin 397 ton olarak gerçekleşti. 2020 yılı ocak-ağustos döneminde dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 239 milyon 387 bin 441 ton oldu."

'TRANSİT ELLEÇLEMELER YÜZDE 28 ARTTI'

2020 yılı ağustos ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 190 bin 168 TEU olduğu ifade edilirken, "Yük miktarı ise yüzde 4,2 artarak 6 milyon 391 bin 765 ton oldu. En fazla konteyner elleçlemesi ise Ambarlı Liman Başkanlığı idari sahasında gerçekleşti ve ağustos ayında söz konusu Liman Başkanlığında 257 bin 587 TEU konteyner elleçlendi.

Yük bazında ise en çok Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahasında elleçleme yapıldı ve toplam 6 milyon 143 bin 163 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. 2020 yılı ağustos ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini ise 42 bin 816 TEU ile İspanyaya giden konteynerler oluşturdu. Yük bazında da en fazla ihracat amaçlı yük miktarı 951 bin 227 ton ile İspanyaya gerçekleştirildi. İspanyayı, sırasıyla Yunanistan ve Belçika takip etti. En fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını ise 71 bin 22 TEU ile Yunanistandan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 96,9u olan 68 bin 816 TEU, yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistanı sırasıyla, 51 bin 187 TEU ile Mısırdan ve 44 bin 285 TEU ile İsrailden gelen konteyner taşımaları takip etti. 2020 yılı ağustos ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi ise 4 milyon 851 bin 950 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 9,2si Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti" denildi.

'EN FAZLA ELLEÇLEME TAŞ KÖMÜRÜNDE OLDU'

Açıklamada ayrıca, 2 milyon 214 bin 46 ton ile dış ticarette limanlarda en fazla miktarda elleçlemesi yapılan yük cinsinin taş kömürü olduğu bildirilerek, "Taş kömürünü sırasıyla, 2 milyon 141 bin 43 ton ile hurda demir ve 1 milyon 891 bin 309 ton ile ham petrol yük cinsi takip etti" ifadesinden bulunuldu.