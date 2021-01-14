14.01.2021 - 18:21 |
Lisansüstü programlara öğrenci alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Harran Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak.
Harran Üniversitesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde açılması öngörülen Yurtiçi ve Yurtdışı Lisansüstü Öğrenci kontenjanlarına sınavla öğrenci alacak.
Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla yaraladıAntalya'da eşi Mesut K.'nin (30) bıçakla rehin alıp şiddet uyguladığı Duygu K. (30), fırsatını bulup ailesine mesaj atarak yardım istedi. Koşarak eve gelen baba Erdem Ç. (55), binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı. Erdem Ç., elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı. Polise teslim olan Erdem Ç., "Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" dedi.