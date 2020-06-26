Lityum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Lityum elementi 1817 yılında keşfedilmiştir. Lityum elementi birçok alanda kullanılan bir elementtir. Manik depresif tedavisinde de kullanılmaktadır. Özellikle bu hastalıkta dengeleyici görev görmektedir.



Lityum Özellikleri



Lityum elementi gümüş renkli ve yumuşak bir elementtir. Bıçakla dahi kesilebilecek kadar oldukça yumuşak bir yapıya sahiptir. Lityum elementi oksijen ile tepkimeye girebilir. Lityumun en önemli özelliği oksijen ile tepkimeye girerek oksitlenmesidir. Gümüş bir renge sahip olan lityum oksitlendikten sonra rengi kararır.



Lityum diğer birçok elemente göre yoğunluğu düşüktür. Düşük yoğunluk sebebiyle hidrokarbonların yüzeylerinde kalabilirler. Ayrıca lityum faydaları arasında en önemlisi beyin sağlığına olan faydasıdır. Beyinlerde gelişen yıpranma ve beyindeki büzülmelerin lityum sayesinde engellenebildiği ortaya çıkmıştır. Kemik oluşumuna da destek sağlar. İnsanların kemiklerinin güçlenmesinde Lityumun da etkisi bulunmaktadır.



Lityum 1A periyodik cetvelinde yer almaktadır. Hafifi bir elementtir. 1990 yılına kadar Amerika maden yataklarından elde edilmekteydi. Amerika'dan sonra ise dünyada Lityum Şili, Portekiz ve Avustralya ülkelerinde çıkarılır.



Lityum Hangi Alanlarda Kullanılır?



Lityum özellikleri itibari ile birçok alanda kullanılabilir. En çok kullanılan alanı tıbbi ilaçlardır. Ayrıca pillerde ve uçaklarda da kullanılır. Lityum özellikleri itibari ile teskin edici bazı ilaçların etken maddesi olarak da kullanılmaktadır.



Ruhsal bozukluk tedavisinde lityum elementinden yararlanılır. Bipolar bozukluk, manik depresif gibi rahatsızların tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 1949 yılında Lityumun ruhsal bozukluk tedavilerinde yararlı olduğu görülmüştür. İlk olarak da 1970 yılında ilaç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede antidepresan ilaçların hastalardaki etkisi arttırılmış oldu.



Lityum tıbbi ilaçlarının kullanılması haricinde pillerde de kullanılmaktadır. Telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin bataryalarında lityum bulunmaktadır. Pillerde ve bataryalarda kullanılmasının en büyük sebebi ise uzun ömürlü olmasıdır.



Lityum cam ve seramik sektöründe de kullanılan bir elementtir. Uçak gövdelerinin kaplanması lityum ve alüminyum alaşımından elde edilen madde ile uygulanır. Böylelikle uçaklar zırh gibi kaplanabilir. Bunun dışında bakırdan ortaya çıkan zehirli gazları da yok edilmesini sağlamaktadır.