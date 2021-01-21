Lojistik yatırımlarına 121 milyon lira kaynak ayrıldı

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, İstanbul, Kayseri, Mersin, Konya, Kahramanmaraş, Erzurum, Mardin, Kars, Sivas, Karaman, Bitlis, Bilecik ve Niğde'de 2024 yılına kadar lojistik ve yük merkezleri kurulması planlanıyor.

Bu illerde başlatılan projelerin toplam tutarının 2 milyar 351 milyon lirayı bulması öngörülürken, bütçenin tamamı iç kaynaklardan karşılanıyor ve dış kredi kullanılmıyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla 262 milyon 111 bin lira harcama yapılan projeler için bu yıl 121 milyon 5 bin liralık kaynak ayrıldı.

Aslan payı Sivas'ın

Söz konusu yatırımlar için bu yıl ayrılan kaynağın dağılımına bakıldığında, Sivas Lojistik Merkezi'nin 80 milyon lira ile en yüksek payı aldığı görüldü.

Toplam değeri 275 milyon 56 bin lira olan bu projenin 2020 yılı sonu kümülatif harcaması 16 milyon 503 bin liraya ulaştı. 2016 yılında başlayan projenin gelecek yıl bitirilmesi hedefleniyor.

Erzurum, Kahramanmaraş, Konya ve Mersin'deki lojistik merkezlerini tamamlama işleri için bu yıl 30 milyon liralık kaynak ayrıldı. 2023 yılında tamamlanması planlanan bu projelerdeki söz konusu işlerin toplam tutarı 40 milyon lirayı bulacak.

Kayseri'deki Boğazköprü ve Bilecik'teki Bozüyük lojistik merkezlerine ise bu yıl 5'er milyon lira kaynak aktarılacak. Boğazköprü Projesi'nin toplam tutarı 378 milyon 476 bin lira iken Bozüyük Projesi'nin toplam tutarı 629 milyon 311 bin lira olarak öngörüldü. İki projenin de 2023'te bitirilmesi planlanıyor.

Kars Lojistik Merkezi'nin ise bu yıl tamamlanması planlanıyor. Proje tutarı 246 milyon 608 bin lira olan söz konusu projeye bu yıl 1 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Ayrıca, İstanbul (Avrupa Yakası), Karaman, Mardin, Tatvan lojistik merkezleri ile Niğde Andaval Yük Merkezi projelerinin de peyder pey gelecek 3 yılda tamamlanması hedefleniyor.