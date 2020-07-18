Lokanta, gazino, bar, pavyona e-adisyon

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik öngören taslağına göre, müşterilere masada servis yapılan işletmelerde kullanılması zorunlu olan ve kağıt ortamda düzenlenen adisyonlar, elektronik ortamda düzenlenebilecek. Elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilen adisyonlar, GİB’e elektronik ortamda iletilebilecek.

Taslağa göre, elektronik ortamda düzenlenen adisyonun, müşterinin masasında kağıt olarak bulundurulması zorunlu olmayacak. Açılan her e-adisyon, hesabın alınmasıyla eş zamanlı olarak elektronik ortamda e-fatura, e-arşiv fatura ya da perakende satış fişine dönüştürülecek. E-adisyonda işletmecinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, kimlik numarası gibi bilgilerin yanı sıra saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, satılan malın adı ve miktarı, vergiler hariç ve dahil toplam tutarı da yer alacak. E-adisyonlar, mobil cihazlar üzerinden müşterilere sunulabilecek. E-adisyona geçiş için en az 3 ay geçiş süresi verilecek.

Sağlıkta dijitalleşme

Sağlık kurumlarının SGK’ya belge teslimi ile bu belgelerin kontrolü, ödeme ve muhasebe süreçlerinin kolaylaştırılması ve uçtan uca dijitalleşmenin sağlanması amacıyla sağlık hizmet sunucularına e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getiriliyor. Söz konusu işletmeler arasında, hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczane, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün sunan veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ile ecza depoları yer alıyor.