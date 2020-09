‘Lüks’ ortaklıkta jet ayrılık yolda

İş insanı Serdar Bilgili, son dönemde ABD’deki lüks gayrimenkul yatırımlarıyla dünyada adından söz ettiriyor. Bu yatırımların merkezinde ise ABD’li emlak yatırımcısı Michael Shvo ve Alman finans devi Deutsche Finance ile yapılan anlaşmalar ile kurulan BSD ortaklığı var.

Bu kapsamda Bilgili ve ortakları; özellikle Alman emeklilik fonlarının katkısıyla ABD’nin simge haline de gelen lüks gayrimenkullerini alarak portföylerine kattı.



2 milyar $ yatırım



New York çapındaki gayrimenkul uzmanlığı olan haber siteleri, yatırımların iki yılda 2 milyar doları aştığını belirtiyor. Yine bu haber sitelerine göre, Serdar Bilgili’nin ortaklığı son aylarda sarsılmaya başladı. Anlaşmazlık sonucu Bilgili, Amerika’da ‘emlak kralı’ unvanıyla ‘genç Donald Trump’ olarak da tanınan Michael Shvo ile Deutsche Finance haziran ayından bu yana hızlı büyüme politikasıyla Chicago’daki Big Red adlı ofis binasını ve San Francisco’daki Transamerica Pyramid’i BSD ortaklığıyla alma yoluna giderken; değeri 1 milyar doları aşan bu satın almaya karşı Bilgili, ortaklarına dava açtı. Buna göre Bilgili, anlaşmadan çıkarıldığını öne sürerken, anlaşmazlıkların ve karşılıklı suçlamaların ‘hızlı büyüme’ isteği nedeniyle oluştuğu belirtiliyor.













26 cevapsız e-mail



Bir diğer dava konusu olarak ise Shvo’nun yaptığı ‘usulsüz harcamalar’ gösterildi. Shvo, daha önce ülkede vergi sahtekarlığıyla suçlanırken, kabul ettiği suçlar da bulunuyor.



Yabancı haber sitelerinde dava dosyasına ilişkin yer alan ifadelerde, Serdar Bilgili’nin, Shvo’nun ortaklığa, 6.4 milyon dolarlık giderler için 400 bin dolar fazla ücretlendirdiği ve bunun yanı sıra kanıtlanmamış seyahat giderleri için de 600 bin dolarlık kayıtsız harcama olduğunu belirttiği iddia ediliyor.



Dosyaya göre, Shvo’nun fazla ücretlendirdiği iddia edilen para ile ‘özel jetle seyahat’, ‘Miami’deki kişisel dairesi için ödenen aylık 30 bin dolarlık kira’ gibi harcamalar da var. Bilgili’nin bu kapsamda, mahkemeden Shvo’ya ait kayıt belgelerini erişimine açmasını, bu sayede denetlenebilmesini istediği belirtilirken, tarafların tahkimde uzlaşması beklendiği ifade edildi. Bilgili’nin son 1.5 yılda Shvo’ya attığı 26 e-mail’in cevapsız kaldığı da iddia edildi.



Ünlü binaları topladılar



2018’de ABD gayrimenkul piyasasına hızlı bir giriş yaparak emlak piyasasının konuşulan ismi olan Serdar Bilgili ve ortakları; özellikle ünlü caddelerdeki simge binalara yaptıkları yatırımlar ile dikkat çekiyor.



Buna göre ortaklık satın almaları içinde; New York’taki Mandarin Oriental Residences (Gucci), Broadway Avenue binaları, The Raleigh oteli, Los Angeles Beverly Hills’teki 9200 Wilshire projelerini var.



Ayrıca New York 5. Cadde’deki 11 katlı Coca - Cola’nın tarihi binası, Soho’daki 530 Broadway, San Francisco’nun 48 katlı en büyük gökdeleni Transamerica Piramidi, Big Red binası da satın alınanlar arasında bulunuyor.