Lüks tatile uzun süre morali

Dünyanın lüks turizmde gözde merkezlerinden Bodrum, Kovid-19 ekseninde sezonu yavaş yavaş açıyor. Uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, ‘The Luxury Collection’ bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum da, haziran ayı ortasında sezonu açacak. Kovid-19 öncesinde yüzde 80 yabancı, yüzde 20 yerli turist oranıyla hizmet veren otelde bu sezonda yerli turist ağırlığı olacak. Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’un yatırımcısı Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı, Zoom uygulaması üzerinden yaptığımız online görüşmede, otelde bu sezon uzun süreli konaklamaların öne çıktığını söyledi. Büyükhanlı, “Rezidanslarımız tarafında konaklamaya yüksek bir talep var. Yoğun olarak 7 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay gibi konaklama talepleri alıyoruz. İnsanlar seyahat konusunda temkinli. Oradan oraya geçerek yaptığı tatil yerine daha izole bir tatili tercih ediyorlar. Talebe göre otel odası kiralamalarını da sağlıyoruz” dedi.

Global standart

Pandemi sorunundan en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlatan Volkan Büyükhanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarını aynen uygularken, uluslararası otel zinciri Marriott International’ın da bir üyesi olarak zincirlerinin aldığı sosyal izolasyon ek önlemlerini de aldıklarını söyledi. Büyükhanlı, salgına karşı yerel ve global standartlarla üst seviyede bir hazırlıkları olduğunu vurguladı. Büyükhanlı, “2020’yi olabilecek en iyi sezonlardan biri olarak değerlendiriyorduk. Ancak hiç hesapta olmayan, hiç tanımadığımız ve çok güçlü bir rakibimiz oldu: Yeni tip koronavirüs. Mesela bu sezon için 6-7 düğün programı vardı. Birkaçı nisan ve mayısta geçti. 2-3 tanesi ise eylül itibarıyla yapılabilecek gibi öteledik. Bu süreci olabildiği kadar iptal etmek yerine, erteleyerek en iyi şekilde düzenlemeyi istiyoruz” diye konuştu.

‘Avantajlıyız’

Büyükhanlı, Kovid-19 sürecinin yönetimi, sağlık altyapısı, iş dünyası ve toplum için alınan tedbirlerin etkisiyle Türkiye’nin dünyada algısının daha da güçlendiğini, yabancı turistlerde de Türkiye lehine bir tercihin bu dönemde de öne çıktığını vurguladı. Büyükhanlı, “Akdeniz çanağındaki ilk ve tek Buddha-Bar Beach de açık olacak. Bu, bize güvenin de bir göstergesidir” dedi.

İzole bir alanda

Condé Nast Traveler okuyucularının oylarıyla 2016 ve 2017’de Avrupa’nın En İyi Resort Oteli Ödülü’nü alırken 2019’da da Avrupa’nın en iyi otelleri arasında ilk 20’ye girdiklerini hatırlatan Büyükhanlı, bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi. Büyükhanlı, “Bodrum’da daha izole bir alanda olduğumuz için sosyal mesafe gibi önlemleri en iyi şekilde sunuyoruz. Bu süreçten önce de şezlonglarımız arası 2 metreydi. Misafirlerimizin tüm tedbirleri almaları için hatırlatıcı uygulamaları çok ince tanıtımlarla yapacağız” dedi.

Özel jet ile ulaşım jesti!

Volkan Büyükhanlı, bu dönem için fiyat politikalarını, tüketiciye avantajlı içerikler sunacak şekilde düzenlediklerini söyledi. Büyükhanlı, “Örneğin, ‘7 gece kal 5 gece öde’ gibi uygulamalarla daha uygun bir ortalama sunmuş oluyoruz. Buddha-Bar Beach’i, teknelerimizi avantajlı paket içeriklerine dahil ediyoruz. Özel jet ve karayolu ulaşım firmaları ile özel anlaşmalar yaptık. Yurt içinden ya da yurt dışından gelip bu sistemleri kullanmak isteyenlere özel fiyatlandırmalar sağlıyoruz” diye konuştu.

‘Enerji desteği sağlanabilir’

Salgın sürecinde önceliklerinin istihdamlarını korumak olduğunu anlatan Volkan Büyükhanlı, bu kapsamda sektöre verilen desteklerin bir süre daha uzatılmasının yararlı olacağını söyledi. Büyükhanlı, “En büyük gider olarak personel ve enerji var. Enerji çok büyük bir yük oluyor. Desteklerin ağustos sonuna kadar uzatılmasıyla el birliği ile sektörümüz zor günleri geride bırakır” dedi.