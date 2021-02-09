Macaristan’dan Türkiye’ye medikal yatırımı

Varank, medikal sektöründe Macaristan’ın Türkiye’deki ilk yatırımını Medicor şirketinin gerçekleştireceğini bildirdi. Varank, “İnşallah 2022’de üretimin başladığına da birlikte şahitlik ederiz” dedi. Varank, Medicor firmasının yatırımını tamamlandığında Macaristan’daki üretiminin bir kısmını Türkiye’ye taşımayı planladığını belirterek, “Medicor firması, ürettiği ürünleri Türkiye’nin yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de ihraç ederek ülkemiz için önemli bir katma değer oluşturacakBundan sonraki süreçte benzeri haberleri, hem ülkemize yatırım yapan Macar şirketleri hem de Macaristan’a yatırım yapan Türk şirketleri için sıkça duyacağız” diye konuştu. Varank, Medicor’un Ankara’da yapacağı yatırımın, medikal sanayi gibi öncelikli bir sektörde olduğu için 5’inci Bölge teşviklerinden faydalanacağını bildirdi.

Amiral gemisi olacak

Szijjarto da Türkiye’de yatırım kararı alan Macaristan’ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor’un, Avrupa’da yeni tür tedavi cihazları üretiminde yer aldığını bildirdi. Medicor’un Ankara’da ASO 2. OSB’de yatırımıyla kapasitesini daha da artıracağına işaret eden Szijjarto, Orta Doğu, Afrika ve Asya piyasalarındaki yerel ihtiyaçlara göre ürünlerini sunacağını belirtti. Szijjarto, “Medicor’un yatırımlarından sonra sağlık ekonomisinde yeni yatırımlar olacaktır. Macar-Türk sağlık sektöründeki işbirliği, amiral gemi haline gelecektir” dedi.

Reasürans anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Macaristan’ın resmi ihracat destek kuruluşu MEHIB arasında reasürans işbirliği anlaşması imzalandığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Macaristan Başbakanı’nın hedefledikleri üzere 6 milyar dolara ulaşmak için çalışmalarımız devem ediyor” diye konuştu. Pekcan, Türk iş insanları ve Macaristan’da çalışan personelin “D” tipi uzun dönem vize alması konusunda Szijjarto’nun talimat verdiğini dile getirdi. Pekcan, Türk şirketlerinin Macaristan’da katıldıkları ihalelere ilişkin de bilgi vererek, “Hızlı tren ve elektrikli otobüs ihaleleri var. Sayın Bakan ile Türk firmalarının şansının yüksek olduğunu değerlendirdik” diye konuştu.

İki ülke arasında imzalanan reasürans anlaşmasıyla Türk ve Macar firmalarının üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği projelerde sigorta desteği sağlanmasına imkan tanınacak.