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    HaberlerEkonomi Haberleri Macron 8 milyar euroluk dev desteği açıkladı
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    26.05.2020 - 20:19 | | AA

    Macron 8 milyar euroluk dev desteği açıkladı

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınından etkilenen otomobil sektörüne 8 milyar euro destek sağlanacağını bildirdi.

    Macron 8 milyar euroluk dev desteği açıkladı

     

    Macron, Etaples semtinde bir fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi.

    Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın 2025'ten itibaren yılda 1 milyon elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir araç üretmesini ve Avrupa'da en çok araç üreten ülke haline gelmesini istediğini söyledi.

    Salgının otomobil sektörünü çok etkilediğini ifade eden Macron, bu sektöre 8 milyar avro destek sağlanacağını belirtti.

    Macron, salgın nedeniyle yaklaşık 500 bin aracın satışının yapılamadığını, bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren 200 bin aracın satışında Fransızlara destekte bulunacaklarını ifade ederek, elektrikli araç satın alan kişilere 7 bin avro ve şirketlere 5 bin avronun yanı sıra hibritli araçlara 2 bin avro indirim yapılacağını bildirdi.

    Macron, Fransız otomobil markası Renault'un 2022'ye kadar elektrikli araç üretimini 3 kat artıracağı bilgisini paylaştı.

    Renault'un elektrikli araç için motor üreteceğini aktaran Macron, salgından olumsuz etkilenen Renault'a 5 milyar avro mali yardım yapılıp yapılmayacağının görüşmelerin ardından karar verileceğini kaydetti.

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