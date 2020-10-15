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    HaberlerEkonomi Haberleri Maden ruhsatına uzatma yetkisi
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    15.10.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Maden ruhsatına uzatma yetkisi

    Maden ruhsatı biten işletmelere bakan onayıyla süre uzatımı veren düzenleme, Kaz Dağları’nda durdurulan altın madenciliği faaliyetlerinin yeniden başlamasına neden olmayacak.

    Maden ruhsatına uzatma yetkisi
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonundan geçti. AK Parti’nin kanun teklifi ile ilgili komisyonda bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, muhalefet milletvekillerinin, Alamos Gold’un Kaz Dağları’ndaki madencilik faaliyetinin iptal edilmesine rağmen bölgede kaldığının hatırlatması üzerine, düzenlemenin Kaz Dağları’ndaki maden şirketinin yeniden çalışmasını sağlamayacağını söyledi. Tancan, “Süresi bittikten sonra bir yıl süre verebilir en fazla. Bakan yetkisi o yönde. O şirketin zaten bir yılı da aşan bir süre bitimi söz konusu, dolayısıyla oradaki şirketin bu hükümden yararlanması teknik olarak zaten mümkün değil” dedi.

    Yanıt verilmezse

    Tancan, kanun teklifinin, ruhsat sahibinin, uzatma talebinde bulunduğu halde kamu tarafından bu uzatma talebiyle alakalı bir cevap verilmemesi sebebiyle işlerinin durmaması için yapıldığını kaydetti. Tancan, Dicle bölgesinde elektrik kayıp kaçak oranının % 51, Kars-Ağrı’da % 21 olduğunu söyledi.

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