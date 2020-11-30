Madende 4 öneri

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde TİM heyetini ağırladığını, toplantıya katılarak madencilik sektörü olarak yaşadıkları sorunları aktardıklarını ve çözüm önerilerini sunduklarını bildirdi.

İlk önerilerinin ruhsat güvenliği olduğunu ve ruhsat güvenliğinin sağlam temelleri olan bir olgu olarak yeni yasada yerini alması gerektiğini belirten Çetinkaya, yasa maddelerinin düzenlenirken bu esasa göre düzenlenmesi ve maden ruhsatlarının, mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulması gerektiğini aktardı.

Toparlanma süreci

Maden yatırımcısının, mevcut yasaları göz önünde bulundurarak fizibilite çalışmaları yapması gerektiğine işaret eden Çetinkaya, şunları söyledi:

“Ancak yasadaki aleyhte değişiklikler bu fizibiliteleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum, yatırım ortamı bakımından sorun teşkil edebilir. Buna yönelik bir düzenleme gelebilir. Üçüncü önerimiz ise maden ruhsatları izinleri için tek adres Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG olmalı. Son önerimiz ise maden ruhsat izinleri güvenlik soruşturması süreçleri uzun sürüyor. Bu süreçlerin mümkün ise bir miktar daha hızlandırılmasını arz ediyoruz.”

Sektör olarak geçen yılı 4.3 milyar dolar ihracatla kapattıklarını ve bu yılın ilk 5 ayında salgın nedeniyle ciddi düşüşler olduğunu aktaran Çetinkaya, “Ancak ‘yeni normal’in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibarıyla yeniden toparlanma sürecine girdik” dedi.