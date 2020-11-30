MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Madende 4 öneri
ABONE OL
30.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Madende 4 öneri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, “Madencilik sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerimizi Cumhurbaşkanımıza iletme şansı buldum. Bu sorunların hızla çözüme kavuşacağına inanıyoruz” dedi.

Madende 4 öneri

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde TİM heyetini ağırladığını, toplantıya katılarak  madencilik sektörü olarak yaşadıkları sorunları aktardıklarını ve çözüm önerilerini sunduklarını bildirdi.

İlk önerilerinin ruhsat güvenliği olduğunu ve ruhsat güvenliğinin sağlam temelleri olan bir olgu olarak yeni yasada yerini alması gerektiğini belirten Çetinkaya, yasa maddelerinin düzenlenirken bu esasa göre düzenlenmesi ve maden ruhsatlarının, mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulması gerektiğini aktardı.

Toparlanma süreci

Maden yatırımcısının, mevcut yasaları göz önünde bulundurarak fizibilite çalışmaları yapması gerektiğine işaret eden Çetinkaya, şunları söyledi:

“Ancak yasadaki aleyhte değişiklikler bu fizibiliteleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum, yatırım ortamı bakımından sorun teşkil edebilir. Buna yönelik bir düzenleme gelebilir. Üçüncü önerimiz ise maden ruhsatları izinleri için tek adres Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG olmalı. Son önerimiz ise maden ruhsat izinleri güvenlik soruşturması süreçleri uzun sürüyor. Bu süreçlerin mümkün ise bir miktar daha hızlandırılmasını arz ediyoruz.”

Sektör olarak geçen yılı 4.3 milyar dolar ihracatla kapattıklarını ve bu yılın ilk 5 ayında salgın nedeniyle ciddi düşüşler olduğunu aktaran Çetinkaya, “Ancak ‘yeni normal’in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibarıyla yeniden toparlanma sürecine girdik” dedi.

 

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Sıradaki Haber