19.01.2021 - 17:03 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Mahkemeden satılık meyve bahçesi
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Yalova Çiflikköy'de mahkemeden satılık 31900 m² meyve bahçesi satışa çıkarıldı
Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Denizçalı köyündeki 31900 m² meyve bahçesi Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satılacaktır.
Satışa çıkarılan meyve bahçesi Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolununun batısında bin 287 m mesafede olup etrafı tarım arazisi olup çevresi kısmen orman bitki örtüsü ile kaplıdır.
Detaylar için tıklayınız