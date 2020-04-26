Mandıra filozofu sinemayı kurtaracak

Mandıra filozofu tiplemesiyle ünlenen yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, filozofun, “Başka türlü de mümkün” şiarını, gerçek hayata taşıdı ve internet üzerinden sinema yapmayı bir iş fikri olarak kurguladı. Koronavirüs salgınının sinemacıları ve seyircileri eve kapatmasından, sinema salonlarının ise uzun bir süre açılmayacağından, açılsa da eskisi gibi rağbet görmeyebileceğinden hareket eden Müfit Can Saçıntı, YouTube'da gösterilmek üzere film çekmeye başladı. Saçıntı, kendisini arayışa yönelten süreci Milliyet’e anlattı:

“Geçen yıl Avrupa’nın 60 şehrinde gösteri yaptım. Bu yıl da 35 şehri kapsayan bir turneye çıkacaktım ki koronavirüs salgını başladı, her şey iptal oldu. Öncesinde bir internet dizisi çekme fikrim vardı, sponsorlar da ilgiliydi. Ancak karantina koşulları hayatımızı etkilemeye başladığında ekibi riske atmamak için bundan vazgeçtim.”

“Sonra evde tek başına film çekebilir miyim?” diye düşünmeye başladığını belirten Saçıntı şöyle devam etti:

“Oyuncu arkadaşlarımla konuşurken herkesin evde kendi çekimini yapması ve bunların montajda birleştirilmesi fikri doğdu. Çekimlere başladık.”

Dünyada ilk

Filmin yaz aylarında gösterime gireceğini belirten Saçıntı, bu dönemde sosyal izolasyon kuralları gevşetilse de insanların sinema salonlarına gitmekten imtina edebileceğini anlattı.

“Korona sinemaları durdurdu ama bizim virüsten daha büyük engellerimiz vardı” diyen Saçıntı, dağıtım zincirleriyle sinemacıların yaşadıkları ve geçen yıl basına ‘mısır kavgası’ olarak yansıyan süreci hatırlattı. Filmi YouTube’da yayınlamak üzere çektiğini belirten Saçıntı, projenin YouTube merkezine sunulduğunu ve kabul edildiğini anlattı. Saçıntı şöyle konuştu:

“YouTube, Premium uygulamasında gösterilmek üzere eseri kendine ait filmler çektiriyormuş. Ancak bu, dünyada YouTube için çekilmiş, ilk uzun metrajlı, bağımsız film olacak.”

Tam kadro evde!

Filmde Müfit Can Saçıntı’nın yanı sıra Fulden Akyürek, Sami Aksu, Ömer Duran ve Umut Oğuz rol alıyor. Prof. Uğur Batı ile ressam Bedri Baykam da filmde kendilerini oynayacak. Saçıntı, “İzleyicimize başka sürprizlerimiz de olacak” dedi.

YouTube gelirin % 70’ini veriyor

Sinema salonlarında gösterim için dağıtıcıların, kendilerine verdikleri payı yıldan yıla düşürdüğünü, geçen yıl yasal düzenleme yapılmadan önce bunun bilet başına 4 liraya kadar indiğini, hatta bu şirketlerin, kendilerine “Makine yatırımı yaptık, siz de katılım payı ödeyeceksiniz” dediğini anlatan Saçıntı, YouTube’un ise gelirin yüzde 70’ini sinemacıya verdiğini, yüzde 30’unu kendisine aldığını bildirdi.

Filminin YouTube’daki ilk gösteriminin ücretsiz olacağını, daha sonraki gösterimlerde izleyicilerin ‘Katıl’ butonuna basarak 2.5 lira ödeyeceklerini belirten Saçıntı, “Şu anda dayanışmayla bu filmi yapıyoruz. Para kazanırsam emeği geçen herkes bundan payını alacak. Ben burada bir işaret fişeği, belki de bir mayın eşeği olacağım. Ancak internetin herkes için yeni bir alternatif olduğu da bir gerçek” dedi.

Saçıntı, bu iş modelinin tutması halinde üç ayda bir film çekmeyi planladığını söyledi. Saçıntı, “Tabii böyle yoğun bir tempo yakalarsak hepsinde ben rol alacak ya da tümünü yönetecek değilim. Ben yapımcı olacağım” bilgisini verdi. Saçıntı bu filmlerin 90 dakika civarında olacağını da sözlerine ekledi.