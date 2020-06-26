Manganez Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Manganez genel olarak geçiş metali olarak bilinmektedir. Kimyasal platformda gösterim şekli “Mn” olarak bilinmektedir. Atom numarası ise 25’tir. Metal bir renge sahip olmakla birlikte griye yakın tonda bulunmaktadır. Elektrik ve ısı iletiminde fena sayılmaz ve kırılgan bir yapıya sahip olan bir madendir.



Manganez Özellikleri



Manganeze ait özelliklerin başında fiziksel özelliklerinden bahsedilirse, kaynama noktası 2061 derecedir. Diğer taraftan erime noktası ise 1247 derecedir. Yoğunluk olarak ölçülen değer ise 7,44 gram/santimetreküp’tür.



Elektrik ve ısı iletkenliği konusunda da iyi işler yapan manganez insanlar içinde oldukça fazla özellik taşımaktadır. Manganez, dünyanın her yerinde bulunabilen çok yaygın bir bileşiktir. Manganez üç toksik esansiyel eser elementten biridir. Yani sadece insanların hayatta kalması için gerekli değildir. Aynı zamanda bir insan vücudunda çok yüksek konsantrasyonlar olduğu zaman toksik olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar önerilen günlük alımlara uymadığında sağlıkları sıkıntıya girebilir. Ancak alım çok yüksek olduğunda sağlık sorunları da ortaya çıkacaktır.



Manganez insan sağlığı için vazgeçilmez bir unsurdur, manganez eksikliği de sağlık etkilerine neden olabilir. Bu etkiler:

- Şişmanlık.

- Kanın pıhtılaşması.

- Cilt problemleri.

- Düşük kolesterol seviyesi

- İskelet bozuklukları.

- Doğum kusurları.

- Saç renginin değişmesi.



Manganezin Hangi Alanlarda Kullanılır?



Genel olarak kullanım alanlarını sıralamak gerekirse:



- Kuru hücreleri depolarize etmek.

- Çok çeşitli çelik ve diğer alaşımlarda alaşım bileşeni olarak kullanılmaktadır.

- Cama ametist renk sağlamak.

- Ametist değerli taşlara renk sağlamak.

Manganez birçok faydalı bileşiğe dönüştürülebilir. Bazıları özel uygulama alanlarıyla birlikte listelenmiştir:

- Potasyum permanganat - dezenfektan olarak kullanılır

- Manganez oksit - gübre ve seramikler için kullanılır.

- Manganez karbonat - diğer manganez bileşiklerini yapmak için bir başlangıç malzemesi olarak kullanılır.

- Manganez dioksit - bir katalizör olarak kullanılır.