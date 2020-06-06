BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Mapfre Sigorta’da bayrak değişimi
    ABONE OL
    06.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mapfre Sigorta’da bayrak değişimi

    Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden Mapfre Sigorta’da bayrak değişimi yaşandı. Mapfre Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi, emekliye ayrılmasıyla koltuğunu Nazan Somer Özelgin’e devretti.

    Mapfre Sigorta’da bayrak değişimi

    2015 yılından bu yana yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Kavi, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle koltuğunu, uzun süredir birlikte çalıştığı Özelgin’e devrettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

    Boğaziçi mezunu

    Orta ve lise öğrenimini İstanbul Amerikan Robert Lisesi’nde gören Özelgin, yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 1988 yılında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinin İstanbul ofisinde Bağımsız Denetçi olarak başlayan Özelgin, 1993 yılında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanı aldı. Arthur Andersen’daki kariyeri boyunca birçok projede yer alan Özelgin 1999-2000 yılları arasında aynı şirkette finans sektöründen sorumlu ortak olarak görevini sürdürdü.

    2000-2017 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak görev yapan Özelgin, Kasım 2018 tarihinden itibaren Mapfre Sigorta’da yönetim kurulu üyesiydi.

    Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Geriye bu görüntü kaldı! Metrelerce sürüklendi

    Geriye bu görüntü kaldı! Metrelerce sürüklendi

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    THY 10 Haziran'da Los Angeles'a özel sefer düzenleyecek

    THY 10 Haziran'da Los Angeles'a özel sefer düzenleyecek

    Sıradaki Haber