Mapfre Sigorta’da bayrak değişimi

2015 yılından bu yana yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Kavi, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle koltuğunu, uzun süredir birlikte çalıştığı Özelgin’e devrettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Boğaziçi mezunu

Orta ve lise öğrenimini İstanbul Amerikan Robert Lisesi’nde gören Özelgin, yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 1988 yılında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinin İstanbul ofisinde Bağımsız Denetçi olarak başlayan Özelgin, 1993 yılında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanı aldı. Arthur Andersen’daki kariyeri boyunca birçok projede yer alan Özelgin 1999-2000 yılları arasında aynı şirkette finans sektöründen sorumlu ortak olarak görevini sürdürdü.

2000-2017 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak görev yapan Özelgin, Kasım 2018 tarihinden itibaren Mapfre Sigorta’da yönetim kurulu üyesiydi.