Mardinli kadınlara ‘girişim sertifikası’

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, girişimci kadınların girişimcilik ruhunu desteklemek, piyasadaki rekabetçi güçlerini artırmak ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamak hedefiyle Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle bu kez Mardin’de gerçekleşen Kadın Girişimci Yönetici Okulu mezunlarını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, bundan 8 yıl önce başlayan Kadın Girişimci Yönetici Okulu programının önemli olduğunu belirterek, yıllardır kadın girişimciliği alanında kalıcı etki yaratan, bütünsel bir yaklaşım geliştirdiklerini aktardı. Onaran, sürdürülebilir gelecek için ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli parçalarından birinin kadınların iş hayatı ve toplumdaki gücünün artması olduğunu belirtti.