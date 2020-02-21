Margarinde gönüllü başlayan trans yağ sınırlaması yasallaşıyor

Son dönemin gündemden düşmeyen konusu gıdalarda yer alan trans yağ ile ilgili yasal düzenleme mart ayında yayımlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmeliğe göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında güvenli kabul edilen oran olan 2 gramı geçemeyecek. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, Türkiye’nin endüstriyel trans yağların elimine edilmesinde ABD’den 11, Kanada’dan 13, AB’den 14 yıl ileride olduğunu söyledi.

Gönüllü dönüşüm çok önce başladı

Türkiye’de herhangi bir regülasyon olmadan Türk margarin sektörünün gönüllü olarak bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyleyen Ebru Akdağ, “Bu konuda ilk adımı 2003 yılında atan Danimarka’yı, Avustralya Kalp Vakfı öncülüğünde 2005 yılında margarin üreticilerinin gönüllü uygulamasıyla trans yağların %1 seviyesinin altına çekilmesi izledi. Avustralya’daki başarılı gönüllü uygulamanın bir benzeri de Türkiye’de gerçekleştirildi. Türkiye’de MÜMSAD’a bağlı firmaların ürettiği margarinlerde trans yağ bilimsel olarak yok kabul edilen %1 limitinin de altında bulunuyor.” dedi.

Dünyaya örnek olduk

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tüm gıda ürünlerinde trans yağ limitinin %2’ye indirilmesi için 2023 hedefini koymasıyla birlikte, MÜMSAD olarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına odaklandıklarını söyleyen Akdağ, “MÜMSAD öncülüğünde herhangi bir yasal düzenleme olmadan, gönüllü bir uygulama ile margarinde trans yağı elimine etme başarısını gösteren Türkiye, pek çok ülkeye örnek olduğu gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün koyduğu 2023 hedefini de 16 yıl önce yakalamış durumda. Bu, dünyada örneğine az rastlanır bir başarı hikayesidir. Yakında yayınlanacak yasal düzenlemeyle tüm gıda ürünleri için kabul edilebilir limitler uygulanacak ve böylelikle dünyadaki öncü konumumuzu yasal düzenlemeyle netleştireceğiz” dedi.