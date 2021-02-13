Markalara ödül yağdı

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Türkiye’de 441 AVM’nin faaliyet gösterdiğini anımsatarak, “Bu yatırımların büyüklüğü 150 milyar dolara ulaştı. 3 milyona ulaşan bir istihdam var. Pandemide 2.5 ay kapalı kaldık. Bu dönemde kira almadık” diye konuştu.

En çok beğenilen markalar

Araştırmaya göre, en çok beğenilen ve tercih edilen markalar şöyle sıralandı:

Günlük spor giyim: Mavi. Bebek ürünleri ve oyuncak: Toyzz Shop. Spor malzemeleri: Decathlon. Teknoloji perakendeciliği: Teknosa. Aksesuar: Zen Pırlanta. Self servis restoran: Burger King. Ayakkabı-çanta: Derimod. Kişisel bakım ve kozmetik: Gratis, Watsons. Ev tekstili-dekorasyon: English Home. Çocuk giyim: LC Waikiki Kids. Kafe: Kahve Dünyası. Teknoloji üreticisi: Vestel. Restoran: Günaydın. Erkek giyim: Kiğılı. Kadın giyim: Koton, LC Waikiki. Anchor mağaza: Teknosa. Kovid özel ödülü: Decathlon. En beğenilen marka yüzü: Beyazıt Öztürk - Vestel.