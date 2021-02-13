Markalara ödül yağdı
Perakende sektörünü kapsayan ‘AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar Araştırması’nın 2019-2020 yılı sonuçları açıklandı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre tarafından 12’ncisi gerçekleştirilen araştırmada 25 ilde 2 bin 400 kişiye, alışveriş merkezlerindeki en beğenilen ve en çok tercih edilen markalar soruldu. Tüketicilerin tercihleri doğrultusunda farklı kategorilerde en beğenilen markalara ödülleri verildi.
AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Türkiye’de 441 AVM’nin faaliyet gösterdiğini anımsatarak, “Bu yatırımların büyüklüğü 150 milyar dolara ulaştı. 3 milyona ulaşan bir istihdam var. Pandemide 2.5 ay kapalı kaldık. Bu dönemde kira almadık” diye konuştu.
En çok beğenilen markalar
Araştırmaya göre, en çok beğenilen ve tercih edilen markalar şöyle sıralandı:
Günlük spor giyim: Mavi. Bebek ürünleri ve oyuncak: Toyzz Shop. Spor malzemeleri: Decathlon. Teknoloji perakendeciliği: Teknosa. Aksesuar: Zen Pırlanta. Self servis restoran: Burger King. Ayakkabı-çanta: Derimod. Kişisel bakım ve kozmetik: Gratis, Watsons. Ev tekstili-dekorasyon: English Home. Çocuk giyim: LC Waikiki Kids. Kafe: Kahve Dünyası. Teknoloji üreticisi: Vestel. Restoran: Günaydın. Erkek giyim: Kiğılı. Kadın giyim: Koton, LC Waikiki. Anchor mağaza: Teknosa. Kovid özel ödülü: Decathlon. En beğenilen marka yüzü: Beyazıt Öztürk - Vestel.