Marketlerin satışları normal seyre döndü

TPF’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Düzgün, 80 bine yakın personel, 4 bini aşkın satış noktasıyla hizmet veren TPF üyelerinin marketlerde üst düzey önlem aldıklarını ifade etti.

Düzgün, mart, nisan ve mayıs ayında satışların bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerine çıktığını belirterek, “Vatandaşlarımızın en fazla talep gösterdiği dönem mart ayında gerçekleşti. Nisanda taleplerde azalma yaşandı. Haziran başına kadar satışlarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerinde bir artış yaşandı” dedi.