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    02.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Marketlerin satışları normal seyre döndü

    Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte satışların yaz ayı  normallerine döndüğünü belirterek, “Hazirana mayısa kıyasla yükselişle başladık. Temmuzda ise satışlar ilk iki hafta önceki aylara kıyasla daha azdı. Kurban Bayramı döneminde ise geçen yıla kıyasla satışlar yüzde 30 arttı” dedi.

    Marketlerin satışları normal seyre döndü

    TPF’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Düzgün, 80 bine yakın personel, 4 bini aşkın satış noktasıyla hizmet veren TPF üyelerinin marketlerde üst düzey önlem aldıklarını ifade etti.

    Düzgün, mart, nisan ve mayıs ayında satışların bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerine çıktığını belirterek, “Vatandaşlarımızın en fazla talep gösterdiği dönem mart ayında gerçekleşti. Nisanda taleplerde azalma yaşandı. Haziran  başına kadar satışlarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerinde bir artış yaşandı” dedi.

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