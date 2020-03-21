Markette manavda elle seçmek bitti!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan alınan yeni önlemleri yazılı bir açıklama ile duyurdu. 81 il valiliğine gönderilen, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirler şunlar:

Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

Belediyeler pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal etmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.

Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak. Tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.

Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.

Genel kurullara tedbir

Bakan Pekcan, şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği dönemde için de tedbirlerin söz konusu olacağını belirterek, “Anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanı tanındı” dedi. Şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi şirketler elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilecek.