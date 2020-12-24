Martta açılış başlıyor

Dünya çapında zor günler geçiren seyahat endüstrisi 2021 yılına hazırlanıyor. Aşı haberleriyle umut bulan sektör, gelişmeleri de yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kayıp yıl olarak kayıtlara geçen 2020’deki sıkıntılar sektörde kuşkusuz en çok şehir otellerini zorladı. Toplantı, etkinlik, düğün, iş, gezi, spor gibi turizm çeşitlerinden beslenen şehir otelleri; yılın büyük bölümünde kapanmaya gitti. Halen çoğu kapalı olan şehir otelleri, özellikle 2021’in ikinci yarısında seyahat hareketinin memnun edici derecede artmasını öngörüyor. Aşı çalışmalarıyla birlikte ise, nisan ayında seyahatlerin başlaması öngörülüyor. Bu nedenle pek çok otel açılış tarihlerini mart ayına ayarlıyor.

Türkiye’nin yeni yaz sezonu beklentilerini; yerli ve yabancı tur operatörleri, havacılık sektörü ve oteller ‘Turizmin 2021 Rotası’ yazı dizimizde Milliyet’e anlatmıştı. Bugün İstanbul başta olmak üzere şehir otellerinin nabzını tutuyoruz. Yeni yıl için umutlu olan tesisler, Türkiye’nin hayata geçirdiği ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’yla yurt içi ve yurt dışında verdiği güvenin yansımalarının da görülmeye devam edeceğini öngörüyor.



2. yarıyı işaret etti

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’nin 2020 yılı ocak-ekim otel doluluklarının 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle yüzde 36 olduğunu açıklarken, İstanbul’da ise yılın ilk 10 ayında doluluk oranının yüzde 50 düşüşle 38.1 olduğunu vurguladı. Otellerin büyük çoğunluğunun kapalı olduğunu belirten Eresin, bu oranların açık otellerin verilerinden oluştuğunu söyledi. Açık olan şehir otellerinin doluluk oranının ise yüzde 25-30 civarında olduğunu anlatan Eresin, “Aşının gündeme gelmesiyle pozitif bir hava esmiş durumda. Turizm sektöründe bugün itibariyle beklentimiz, yılın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve yukarı doğru grafiklerin oluşacağı yönünde” dedi.

‘Martta açılış başlar’

Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu, şehir otellerinin pandemi sürecinden çok olumsuz etkilendiğini anlatırken ancak aşı çalışmalarının bir umut ışığı yaktığını dile getirdi. Ustaoğlu, “Mart ayına kadar neler olacağını göreceğiz. Buna göre nisanda bir hareketlenme başlar. Yılın ikinci yarısında ise tam bir toparlanma bekliyoruz. Mart ayına kadar, açık olmayan oteller, kapalı kalmaya devam edecektir. İstanbul’da küçük oteller yabancı turist ağırlıklı çalışıyor.Antalya ve İzmir de öyle. Ankara, Eskişehir gibi şehirler daha çok yerli turist ağırlıklıdır. Moral ve aşının etkisiyle yurt içi ve yurt dışından hareketi öngörüyoruz. Küçük oteller de payını alacaktır” dedi.

‘Turizm hareketi başlar’



Şehir otellerinin küçük bir bölümü, yılı operasyonlarına devam ederek geçirdi. Radisson Blu Hotel Ankara Genel Müdürü Atilla Aytun da Mayıs 2020’de aldıkları ‘güvenli turizm sertifikası’ ile açık kalmaya devam ettiklerini söyledi. Ayrıca, ‘Radisson Hotels Güvenlik Protokolü’ de başlatıldı. 2019’u yaklaşık yüzde 76 dolulukla kapattıklarını hatırlatan Aytun, “2020’de ise geçtiğimiz seneye oranla yarı yarıya bir düşüş ile kapanmayı öngörüyoruz. Seyahat kısıtlamalarının normale dönmesiyle, İran, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarındaki hareketin birbirini izleyeceğini düşünüyoruz. Zorluklara karşı, adapte olduğumuz ve gelişim fırsatı bulduğumuz bir dönem geçirdik. Sanal etkinlikler ve dijitalleşmeyi hızlandırmaya odaklandık. Hareket, iç turizmle devam edecektir” diye konuştu.



Güven vurgusu



The Ritz-Carlton da pandemi süreci boyunca aldığı üst düzey tedbirlerle misafir ağırlamaya devam ettiğini açıkladı. Bu dönemde grup konaklamaları ve toplantıların olmadığını anlatan The Ritz-Carlton, İstanbul Genel Müdürü Serkan Bozkurt, pandemi süresince başta Ortadoğu ve Rusya olmak üzere Avrupa ve Amerika gibi büyük pazarlardan çoğunlukla bireysel misafirler ağırladıklarını söyledi.



Salgının Türkiye’de kendini gösterdiği mart ayından itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de otel doluluk oranlarının kasım ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yaklaşık yüzde 60 oranında azaldığını kaydeden Bozkurt, “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, dünyadaki bu tür uygulamaların en başarılı örneği olmuştur. Yabancı ziyaretçilerin ülkemize seyahat ve turistik amaçla gelmesini cazip kılmak için güvenli seyahat koridorları dahil, ülkemizde bulunan yüksek hizmet ve hijyen standartlarına sahip tesislerin sahip olduğu sertifikalar ve güvenlik uygulamalarımızın çok daha etkin tanıtılmaya devam etmesinin çok büyük önemi var” diye konuştu.



Yatırıma ara vermedi



2020’de koronavirüs salgınıyla birlikte otelciliğin büyük bir sınav verdiğini belirten Avantgarde Collection CEO’su Cenk Öztanık, “Türkiye’de oteller bu sınavı hakkıyla vermeye devam ediyor” dedi. Özellikle aşı uygulamalarına dikkat çeken Öztanık, “Şu anda Avantagarde Levent ve Avantgarde Square otelimiz faaliyet gösteriyor. Taksim’de bulunan Avantgarde Taksim otelimizi Aralık itibari ile kapattık ve pandemi sürecinin gidişatına göre açmayı düşünüyoruz. Grubumuza beşinci otel olarak Avantgarde Şişli otelimizi katıyoruz. 04 Ocak 2021’de açılacak. Herkesin otel kapattığı dönemde biz ülkemizin turizm potansiyeline ve gücüne inanıyoruz” diye konuştu.