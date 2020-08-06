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    HaberlerEkonomi Haberleri MASAK Başkanı görevden alındı
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    06.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    MASAK Başkanı görevden alındı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlara göre Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Demirtel atandı.

    MASAK Başkanı görevden alındı

    Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Hüseyin Erdoğan getirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Ercan Gebeş’in ataması yapıldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığı görevine de Akan Gülmez getirildi.

    Resmileşti

    Bir yıl önce fiilen görevi bırakan Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı. Dereli’nin yerine de bu süreçte

    fiili olarak MASAK Başkanlığı’nı yürüten Hayrettin Kurt’un resmen atanması bekleniyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Zekeriya Coştu atanırken, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne AK Parti eski Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt getirildi. Doğu Anadolu Projesi Bölge İdaresi Başkanı Adnan Demir görevden alındı. Demir’in   yerine Osman Demirdöğen atandı.

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