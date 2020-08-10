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    HaberlerEkonomi Haberleri 'Masaya daha fazla para koymaya hazırız'
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    10.08.2020 - 18:44 | | AA

    'Masaya daha fazla para koymaya hazırız'

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmaya açık olduklarını belirterek, "Masaya daha fazla para koymaya hazırız." dedi.

    'Masaya daha fazla para koymaya hazırız'

     

    Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, Demokratların adil bir teklif yapmaları halinde teşvik paketinde anlaşmaya varabileceklerini söyledi.

    Teşvik paketine ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmaya açık olduklarını belirten Mnuchin, ancak görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin bir takvim vermedi.

    Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli harcamayı yapmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Masaya daha fazla para koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

    Demokrat liderlerin uzlaşmaya istekli göründüğünü aktaran Mnuchin, adil bir anlaşma yapılırsa görüşmelere bu hafta başlayabileceklerini dile getirdi.

    Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerde Beyaz Saray ile Demokratlar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu, öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzalamıştı.

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