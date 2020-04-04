04.04.2020 - 07:00 | | HANİFE BAŞ
Maske arayanı hedefine alıyor
Eset Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe de, “Dolandırıcılar olası kurbanların sahte bağlantılara tıklamasını sağlamak için virüsle ilgili önemli bilgiler sunuyormuş gibi davranıyor.
HANİFE BAŞ
Dünya Sağlık Örgütü’nün adını kullanıyorlar. İnternette dolaşan bir diğer yaygın sahtekarlık yöntemi de, Çin’deki çocuklar için geliştirildiği iddia edilen aşıya maddi destek isteyen, duygu sömürüsü amaçlı bir kandırmaca. E-postayı alanlardan, saldırganların cüzdanlarına kripto para göndermeleri isteniyor. Siber düzenbazlar maske, dezenfektan arayan insanlara odaklanıyor ve kişilerin finansal verilerini elde etmeyi hedefliyor” bilgisini verdi.