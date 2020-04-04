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    HaberlerEkonomi Haberleri Maske arayanı hedefine alıyor
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    04.04.2020 - 07:00 | | HANİFE BAŞ

    Maske arayanı hedefine alıyor

    Eset Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe de, “Dolandırıcılar olası kurbanların sahte bağlantılara tıklamasını sağlamak için virüsle ilgili önemli bilgiler sunuyormuş gibi davranıyor.

    Maske arayanı hedefine alıyor
    HANİFE BAŞ

    Dünya Sağlık Örgütü’nün adını kullanıyorlar. İnternette dolaşan bir diğer yaygın sahtekarlık yöntemi de, Çin’deki çocuklar için geliştirildiği iddia edilen aşıya maddi destek isteyen, duygu sömürüsü amaçlı bir kandırmaca. E-postayı alanlardan, saldırganların cüzdanlarına kripto para göndermeleri isteniyor. Siber düzenbazlar maske, dezenfektan arayan insanlara odaklanıyor ve kişilerin finansal verilerini elde etmeyi hedefliyor” bilgisini verdi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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