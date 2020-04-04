Maske arayanı hedefine alıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün adını kullanıyorlar. İnternette dolaşan bir diğer yaygın sahtekarlık yöntemi de, Çin’deki çocuklar için geliştirildiği iddia edilen aşıya maddi destek isteyen, duygu sömürüsü amaçlı bir kandırmaca. E-postayı alanlardan, saldırganların cüzdanlarına kripto para göndermeleri isteniyor. Siber düzenbazlar maske, dezenfektan arayan insanlara odaklanıyor ve kişilerin finansal verilerini elde etmeyi hedefliyor” bilgisini verdi.



