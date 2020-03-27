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    27.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Maske üretimine asker hız kattı

    Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400 - 500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.

    Maske üretimine asker hız kattı

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun talep gören maskelerin üretimine yönelik Bakan Akar’ın verdiği talimat üzerine, bakanlığa bağlı dikimevleri ile MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü, çalışmalarına hız kazandırdı.

    Kauçuk temelli, viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü’nde tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmalar artırıldı.

    Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu, AA’ya yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

    Maske üretim kapasitelerini iki kat artırdıklarını belirten Topaloğlu, “Cerrahi maske dediğimiz, bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100 - 150 bine çıkaracağız. Ayrıca, aylık 15 bin civarı panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle tüm bu üretimi iki, üç katına çıkarmak mümkün” diye konuştu.

    N95 için çalışma

    Özellikle sağlık personelinin kullandığı, daha üst koruma sağlayan, N95 olarak bilinen maskelerin üretimi için bir tezgah daha kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Topaloğlu, böylelikle günde 30 bin civarında üretebileceklerini ifade etti.

    Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı dikimevlerinde de tek kullanımlık maske üretimine başlandı. Üretim bandında düzenli dezenfeksiyon da yapılıyor.

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