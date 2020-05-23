Maskeli moda!

Koronavirüsten korunmada en önemli unsurlardan olan maske artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Cerrahi maske haricinde giyilen kıyafetle uyumlu bez maskeler de moda markalarının kreasyonlarına girdi. Türk hazır giyim markaları da yeni tasarımlarında maskeye yer vermeye başladı.

Her tarza uygun

Beymen, markaları Academia ve Beymen Club ile maske üretimi konusunda çalışmalara başladı.

Beymen CEO’su Elif Çapçı, “Tasarımcılarımız tıbbi koruyucu maskelerin üzerine takılabilecek formatta, her iki markamızın müşteri portföyüne ve markaların kimliğine uygun özgün tasarımlar hazırladı. Çok yakında www.beymen.com ve mağazalarımız aracılığıyla müşterilerimizin günlük kombin veya giyim tarzına uygun, düz ya da farklı baskılarda geniş opsiyonlar sunan maske seçeneklerinin satışına başlıyoruz” dedi. Çapçı, 12 Mayıs itibariyle Türkiye genelinde caddelerde yer alan dört Beymen, bir Beymen Club ve altı NetWork mağazasını da yeniden hizmete açtıklarını, AVM mağazalarını da açmaya başladıklarını söyledi. İnternet satışlarının da iyi gittiğini belirten Çapçı, Covid-19 ile mücadeleye de 5 milyon TL destek verdiklerini aktardı.

Siperlikli şapkalar

Boyner, Covid-9 salgını döneminde maske ve eldivenle birlikte en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan siperlikleri de şapkalı olarak müşterileri ile buluşturuyor. Siperlikli şapkalar, havaların da ısınmaya başladığı bugünlerde hem güneşten hem de salgından koruyabilme özelliği taşıyor. Şapkalardaki çıtçıtlı aparat sayesinde kullanıcılar ürünü isterlerse sadece şık bir şapka olarak da kullanabiliyor. Siperlik bölümü her kullanımdan sonra sterilize edilebiliyor.

Dudak ve bıyık maskede

Koton da yeni dönem tasarımlarında kadın, erkek, unisex ve çocuklar için maskeleri satışa sunuyor. Farklı modeller olacak. Elastik yapıya sahip, nefes alabilen, yıkanabilen ve tekrar kullanılabilen scuba kumaşlı, yüze göre ayarlamayı kolaylaştıran stoperli modelleri var. Unisex modellerde güncel ve trend sloganlar, Atatürk imzası ve düz renkler işlendi. Ağırlıklı siyah ve gri renkler kullanıldı. Kadın modellerinde, maskenin kapattığı dudakları dudak baskılı modelle gösteriyor. Ayrıca mistik baskılı ve kırmızı düz renk maske de sunuyor. Erkek modellerinde kapanan bıyıkları maskeye taşıyor. Ayrıca aslan ve kartal figürlü maskeleri var. Kız çocukta vazgeçilmez unicorn baskılar var. Erkek çocukta, eğlenceli kedi, kaplan ve tavşan figürleri, dinozor baskıları bulunuyor. Ayrıca piliseli maske modellerinde bu yazın trendi çiçek desenlerini ve pötikare desenleri işledi.

Düz ve kendinden desenli

Kiğılı da maske üretimi yapıyor. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, hava geçirgenliğine sahip, su itici, anti bakteriyel özellikli maskelerinin her renkte, düz ve kendinden desenli, örme ve dokuma modellerden oluştuğunu söyledi. Suerdem, “Yüzde oluşabilecek her türlü reaksiyona karşı tasarlanan maskeler Sağlık Bakanlığı’nın standartlarına uygun geliştiriliyor.

Günün her anına ve her yaş grubuna uygun seçeneklerle tüketiciye sunuluyor” dedi.

12 TL’den başlıyor

DeFacto da, eğlenceli ve eğitici maskelerini satışa çıkardı. Özellikle çocuklar ve gençler için ilgi çekici bir koleksiyon hazırladı. 68 farklı tasarımı var. Maske modelleri 12.99 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Anti bakteriyel maskeleri de resmi makamların belirlediği koşullara uygun olarak satıyor.