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    HaberlerEkonomi Haberleri Mayıs ayında online kredi arayışı arttı
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    24.05.2020 - 14:57 | | İHA

    Mayıs ayında online kredi arayışı arttı

    Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin, kredi faizlerine yansıması ve salgın sonrası sürecin normalleşmeye başlamasıyla birlikte özel bankaların da kredi kullandırım oranının artması bekleniyor.

    Mayıs ayında online kredi arayışı arttı

    Corona virüs salgını sonrası devletin aldığı ekonomik önlemler kapsamında kamu bankalarının verdiği destek kredisinin ardından özel bankaların kredi kullandırımında herhangi bir kolaylık sağlayıp sağlamayacağı merak konusuydu. Yakın zamanda özel bankalar, faiz oranlarını düşürmeye başladı.

    Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası bankaların faiz oranında indirim sürüyor

    Merkez Bankası PPK toplantılarında politika faizinin indirilmesi bankaların faiz oranlarını da etkiledi. Geçtiğimiz ay ihtiyaç kredisindeki en düşük oran yüzde 0,98 iken bu ay yüzde 0,79’lara kadar düştü. 12 Haziran 2019’da yapılan PPK toplantısı ile düşmeye başlayan politika faizi, 21 Mayıs 2020’de gerçekleşen son toplantı ile yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25’e inmiş oldu. Politika faizinin düşmeye başladığı haziran 2019’da en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,89 civarındaydı. Mayıs 2020 itibari ile en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0,79’a kadar düştü. Merkez Bankası’nın aldığı yeni karar ile banka faiz oranlarının da düşmeye devam edebileceği öngörülüyor.

    Mayıs ayında online kredi arayışında bir önceki aya göre yüzde 44 artış oldu

    Edinilen bilgilere göre Türkiye’de ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından mart ayında banka şubelerinin kapanması, iş yerlerinin evden çalışma modeline geçmesi, ya da süresiz şekilde iş durdurması, sokağa çıkma yasaklarının başlaması gibi önlemler internetten yapılan kredi araştırmalarını ciddi şekilde artırdı.

    Kredi ile ilgili online aramalar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 41 arttı. Bu süreçte pek çok kişinin kamu bankalarına yaptığı destek kredisi başvuruları sonuçlanırken kamu bankalarının kredi hacmi genişledi. Özel bankaların kredi hacminde ise önceki aylara göre düşüş var.

    Merkez Bankasının faiz indirimlerinin, kredi faizlerine yansıması ve salgın sonrası sürecin normalleşmeye başlamasıyla birlikte özel bankaların da kredi kullandırım iştahının artması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonla görüşerek Mehmetçiğin bayramını kutladı. Erdoğan, "Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek Afrin ve İdlib’deki kahramanca mücadelenizi milletimiz asla unutmayacaktır." dedi.
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