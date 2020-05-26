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    HaberlerEkonomi Haberleri McLaren, covid-19 nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
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    26.05.2020 - 19:11 | | AA

    McLaren, covid-19 nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

    Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

    McLaren, covid-19 nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

     

    McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

    Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

    McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.

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