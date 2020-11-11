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11.11.2020 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Meclis’te ‘istihdam paketi’ mesaisi

TBMM Genel Kurulu’nda kamuoyunda ‘istihdam paketi’ olarak bilinen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, görüşmeleri sürüyor.

Meclis’te ‘istihdam paketi’ mesaisi
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara  

Tekliften esnek çalışmaya ilişkin 33. ve 37. maddelerin çıkarılacağı öğrenildi. Tekliften çıkarılması öngörülen düzenlemeler ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın ‘belirli süreli iş sözleşmesi’ yapılabilmesi öngörülüyordu.

Genel Kurul’da AK Parti’nin önergesiyle ‘kısmi süreli olarak çalışmaya’ ilişkin düzenleme de paketten çıkarıldı. Tekliften çıkarılan 21. madde, tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretlerinin; kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az altı ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla, gelir vergisinden istisna olmasını öngörüyordu. Teklif metninden çıkan madde, bu istisnanın, on iki ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanmasını düzenliyordu. İstihdam paketinden ayrıca “Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren ve uzmanlık gerektiren konularda çalıştırılmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı istihdam edilmesine” ilişkin düzenleme de çıkartıldı.  

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