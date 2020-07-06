Memur maaşı zamları ne kadar 2020? Temmuz ayı öğretmen, doktor, polis memur maaşı zam tablosu...

Memur maaşına gelen zam oranı araştırılan konular arasında bulunuyor. Haziran ayında açıklanan enflasyon verilerine göre, enflasyon yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13 arttı. Enflasyon rakamlarına göre memurların maaşına gelecek zam oranı belli oldu. İşte temmuz ayı öğretmen, doktor, polis, mühendis ve hemşire memur maaşları zam oranları...

2020 TEMMUZ MEMUR MAAŞI ZAMLARI NE KADAR?

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak - haziran arası dönemde yüzde 5.75 artmasının ardından memur ve emeklilerin alacağı yeni aylıklar belli oldu.

2020’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ikinci 6 ay için de yüzde 4 zam ve 1.75 enflasyon farkı alacak.

Temmuz zammıyla eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselirken, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya yükselecek.





