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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkel: Fransa ile ortaklaşa 500 milyar euroluk fon önerme kararı aldık
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    18.05.2020 - 19:16 | | AA

    Merkel: Fransa ile ortaklaşa 500 milyar euroluk fon önerme kararı aldık

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında ekonominin iyileşmesi için Fransa'yla ortaklaşa Avrupa içinde 500 milyar euroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını söyledi.

    Merkel: Fransa ile ortaklaşa 500 milyar euroluk fon önerme kararı aldık

     Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı video konferans sonrası ortak basın toplantısında, Kovid-19 salgınının AB'nin kurulduğundan bu yana karşılaştığı en ağır kriz olduğunu kaydetti.

    Fransa ve Almanya olarak bu salgına karşı mücadelede bir mesaj vermek istediklerini ve bu mesajın AB bütçesinden 500 milyar avroluk bir fonun salgından en çok zarar gören bölgeler ile sektörlere yönlendirilmesi olacağını ifade eden Merkel, ''Amaç, Avrupa'nın bu krizden daha güçlü, daha uyumlu ve dayanışma içinde çıkmasıdır.'' diye konuştu.

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    AB ülkeleri arasındaki uyumun salgın nedeniyle tehlikeye girebileceği uyarısında bulunan Merkel, "Avrupa şimdi birlikte durmalı." dedi.

    Salgının bazı soruları da beraberinde getirdiğini anlatan Merkel, ''27 ülke olduğumuzu biliyoruz. Ancak Almanya ve Fransa olarak bir ivme verirsek, Avrupa'da fikir bulmaya yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Harekete geçmeliyiz, Avrupai tutum sergilemeliyiz. Bugün krize kısa cevap veriyoruz, uzun cevapların tartışılması gerekecek.'' ifadelerini kullandı.

    Merkel, AB'nin yedi yıllık bütçesinin bağlandığına işaret ederek söz konusu fonun kaynağı üzerinde çalışılacağını bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni corona virüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde 15 gün daha seyahat kısıtlamasının uzatıldığını duyurdu. Öte yandan yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak.
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