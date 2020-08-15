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    HaberlerEkonomi Haberleri Mersin'de erkenci yaz elması kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindiriyor
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    15.08.2020 - 12:30 | | AA

    Mersin'de erkenci yaz elması kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindiriyor

    Mersin'in Erdemli ilçesinde, erken olgunlaşmasıyla öne çıkan yaz elması kilogramı dalında 3 liradan alıcı buluyor.

    Mersin'de erkenci yaz elması kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindiriyor

     

    Esenpınar Mahallesi'nde alternatif olarak dikilen, son yıllarda da üretim alanı genişleyen ürünün hasat dönemi devam ediyor. Üreticilerden Aziz Demirtaş, gazetecilere, ürünün hem kalitesi hem fiyatıyla memnun ettiğini belirterek, "Eskiden sebze yetiştiriciliği yapıyorduk, bu uğraştan yeteri kazancı elde edemeyince elma yetiştiriciliğine yöneldik. Türkiye'nin ilk turfanda elması bizim bölgemizde yetişiyor. Ürünler tüccarlar tarafından dalında kilogramı 3 liradan alınıyor. Bu da biz üreticileri sevindiriyor." dedi.

    İhracatçı Tuncer Özgür de ürünleri Rusya, Irak, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye gönderdiklerini ifade etti.

    Erken olgunlaşmasından dolayı ilçedeki elmaları tercih ettiklerini belirten Özgür, "Ekolojik yapısı gereği Türkiye'nin ilk elması burada yetişmeye başladı. Rengi ve aroması da çok güzel. Diğer türlere nazaran erkenci, renk alımı ve şeker oranı çok güzel." diye konuştu.

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