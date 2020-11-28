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28.11.2020 - 13:26 | | AA

Mersin'de Lamas limonu hasadına başlandı

Türkiye'nin narenciye üretiminin önemli bölümünü gerçekleştiren Mersin'in Erdemli ilçesinde, Lamas limonu hasadına başlandı.

Mersin'de Lamas limonu hasadına başlandı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasat yapılan bahçeleri ziyaret etti, işçilerle Lamas limonu topladı.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Limon üretiminin ilçede önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Tollu, "Dualarla Lamas limonu hasadını başlattık. Erdemli'de verimli toprakların olması bir avantaj. Bu verimli topraklarda yetişen tarım ürünlerinin tamamının ihracatlık olması da ayrı bir potansiyel. Limon demek ihracat demek, ihracat demek döviz demek." diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de geçen sezon 450 bin ton limon rekoltesi olduğunu belirterek, "Lamas limonu şu anda 2,5-3 liradan alıcı buluyor. Eğer 3 lira ve üzeri olursa bizleri daha çok memnun edecektir. Şu anda üreticimizin yüzü gülüyor." ifadesini kullandı.

Erdemli Narenciye Üretim Depolama Pazarlama Kooperatifi Başkanı Burhan Aslan da hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu. 

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