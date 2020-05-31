31.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
MESA Mesken’de görev değişikliği
MESA Holding’in lokomotif şirketi, MESA Mesken Sanayii A.Ş.’de yapılan yeni görev değişiklikleri ile Mert Boysanoğlu Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’nden Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yiğit Boysanoğlu ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi.
Erhan Boysanoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MESA Holding’in Yönetim Kurulu’nda ise Mert Boysanoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yiğit Boysanoğlu, Murat Sezgin ve Can Aynagöz yönetim kurulu üyeleri olarak görevlerine devam edecek.
Yeni atamalar kapsamında Mesa Mesken Genel Müdürü Zafer Ak, eski genel müdür yardımcıları Teoman Üstünoğlu ve Cevher Seren, Mesa Mesken Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapacaklar.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.