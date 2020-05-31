MESA Mesken’de görev değişikliği

Erhan Boysanoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MESA Holding’in Yönetim Kurulu’nda ise Mert Boysanoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yiğit Boysanoğlu, Murat Sezgin ve Can Aynagöz yönetim kurulu üyeleri olarak görevlerine devam edecek.



Yeni atamalar kapsamında Mesa Mesken Genel Müdürü Zafer Ak, eski genel müdür yardımcıları Teoman Üstünoğlu ve Cevher Seren, Mesa Mesken Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapacaklar.