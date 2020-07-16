Mesafeli pazarlık randevulu kesim

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, hazırlıklar başladı. Bu yıl Kovid-19 salgını gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarında önlemler alındı. Bu yıl kurbanlıklar randevulu sistemle kesilirken, satışların vazgeçilmezi olan satıcı ve müşteri arasında dakikalar süren ‘el sıkışmalı’ pazarlıkların yapılması ise yasak. Büyükbaş hayvanların hisse fiyatları 1500 liradan başlarken, küçükbaşlarda fiyatlar ise ortalama 1300 lira.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, her yıl Kurban Bayramı’nda yaklaşık 900 bin büyükbaş, 2.5-3 milyon da küçükbaş hayvan kesildiğini söyledi. Büyükbaş kesimlerinde çok ortak olduğunu belirten Yalçındağ, “Özellikle bu dönemde küçükbaş hayvan tercih edilebilir. Kıyma çekimi gibi hizmetler onaylı ve kayıtlı işletmelerde yapılmalı. Türkiye’de faaliyet gösteren 800 mezbaha var” dedi.

Fiyatlar değişiyor

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, kurban kesimlerinin bayram günleri yayılması gerektiğini söyledi. Hisse sahiplerinin kesim alanında bir araya gelmesinden ziyade belirlenen 2-3 kişinin gelebileceğini belirten Tunç, “Fiyatlar hayvanların büyüklüğüne göre değişiyor. Hisse başı 1.500 liraya da var 2 bin liraya da. Her bütçeye göre kurbanlık var. Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre bir artış yok” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, talep olursa yetiştiricinin 5 milyon başa kadar küçükbaş hayvanı pazara kurbanlık olarak indirebileceğini belirtti. Çelik, “Yaptığımız hesaplamalara göre, halen kurbanlık olarak ayrılan 3.5 milyon küçükbaşın değeri 4 milyar 550 milyon lirayı, 5 milyon küçükbaşın değeri ise 6.5 milyar lirayı buluyor. Damızlık Koyun Keçi İl Birliklerimizden aldığımız verilere göre, küçükbaşta ortalama kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatı 1300 lira” diye konuştu.

Vatandaşlar TÜRKVET uygulaması ile bilgi alabilecek

Kurban Bayramı’nda vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kimliklendirerek kayıt altına aldığı Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) mobil uygulaması sayesinde alacağı kurbanlığın yaş, aşı, sevk ve doğum gibi tüm bilgilerini cep telefonundan anlık öğrenebilecek. TÜRKVET ile birlikte kurbanlıkların küpe numarasını girerek sorgulama yapan vatandaşlar, alacakları kurbanlıkların ırk, cinsiyet, doğum tarihi, aşı gibi bilgilerine ulaşabilecek.

Zincir marketler de satıyor

Zincir marketlerde kurbanlık satışları sürüyor. Küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat yapan zincir marketler, kuruma bağışlama imkanı da sağlıyor.

Kurbanlıklar İstanbul’a geliyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “İstanbul’a kurbanlık girişi 16 Temmuz itibarıyla başlayacak” dedi. Veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kente giremeyeceğini ifade eden Karaca, şöyle devam etti: “Geçen yıl 75 bin civarında büyükbaş, 70 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi ilimizde. Beklentimiz aynı. Çadırlar arasındaki mesafe minimum 2 metre olacak. Girişlerde ateş ölçülecek, maske kontrolü yapılacak. Dezenfektan kullanılıp içeriye girilecek ve içerde belli sayıda insan olacak. Bu yıl tokalaşma olmayacak.”