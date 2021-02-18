Meslek liseleri Ar-Ge merkezi oluyor

Bahçıvan, meslek lisesi mezunlarına olan bakışı kökten değiştirecek şekilde bir dönüşüm süreci başlattıklarını ifade ederek, meslek lisesi mezunlarını “ara eleman” değil, “aranan eleman” seviyesine getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı ile 25 Ocak 2019’dan bu yana yürüttükleri “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” ile ilgili bilgi veren Bahçıvan şöyle konuştu: “Proje kapsamında halihazırda İstanbul’daki 39 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 5 Güzel Sanatlar Lisesi’ni İstanbul Sanayi Odası’nın çeşitli sektörlerdeki 100’ü aşkın meslek komitesi sanayicimiz ile birlikte yönetiyoruz. Bu kapsamda, iki yılı aşkın bir süredir meslek lisesi öğrencilerine işletmelerde gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanması, alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi, çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi, okulların proje odaklı üretim yapmaları ve başarılı projelerin desteklenmesi gibi konularda çalışmalar yapıyoruz. Mesleki Eğitim İş Birliği projemiz kapsamında bugüne kadar okul yöneticilerine yönelik yönetici geliştirme programları tasarlayıp hayata geçirdik, meslek lisesi öğretmenlerine sanayideki yeni uygulamaları görebilecekleri teknik eğitimler sunduk, meslek lisesi öğrencilerimize en nitelikli sanayi firmalarımızda istihdam, staj/beceri eğitimi ve teknik inceleme ziyareti imkanı sağladık, öğrencilerin ilgisini çeken dijital dönüşüm ve yeni teknoloji trendleri gibi konularda eğitim atölyeleri düzenledik. Okullarımızın döner sermayelerini güçlendirecek ve onları birer Ar-Ge ve üretim merkezi gibi konumlayacak iş birlikleri oluşturuyoruz.”