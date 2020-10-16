Metro Fast Türkiye’de

Türkiye bu ülkelerden ikincisi” dedi. Metro Fast teknolojisi, müşterilere temassız ve kasa kuyruğunu ortadan kaldıran dijital bir alışveriş deneyimi sunuyor. Müşteriler bu çözüm ile alışverişlerini ürünlerini kasadan geçirmeden ve ödeme için kasa kuyruğu beklemeden yapabilecek.

Metro Türkiye’nin düzenlediği lansmanda konuşan Türüng, Metro Fast’in Metro Türkiye ekibi olarak heyecanla bir proje olduğunu söyledi. Dünyada çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkat çeken Türüng, “Dijitalleşmede bu değişimin bir parçası. Metro Türkiye olarak amacımız yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak onları daha hızlı ve yalın alışveriş deneyimi sunmak ve bunu en güvenli şekilde yapabilmek” dedi.